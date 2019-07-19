Элвер Рахимич: "Матч с "Оренбургом" точно не будет легким"

Экс-полузащитник ЦСКА​ Элвер Рахимич считает, что матч 2-го тура чемпионата России против "Оренбурга" не будет легким. Игра состоится в субботу, 20 июля.

– Этот матч точно не будет легким, как и любой в стартовавшем сезоне, – цитируют "Известия" Рахимича. – Надеюсь, ЦСКА сумеет сыграть лучше, чем в первом туре, и лучше, чем в последнем матче с "Оренбургом". Армейцы должны потихоньку втянуться в сезон и начать набирать очки.

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