Элдор Шомуродов: "Спартак" создал немало моментов, просто мы лучше распорядились своими шансами"

Форвард "Ростова" Элдор Шомуродов в интервью "СЭ" рассказал, за счет чего донской клуб превзошел "Спартак" в матче 23-го тура чемпионата России (2:1). Он отметил игровую дисциплину и запредельную самоотдачу игроков команды.

– В понедельник вы проснулись настоящим героем Ростова-на-Дону? – первый вопрос 23-летнему нападающему.

– Да я бы не сказал. День как день. Пора уже забыть о победе над "Спартаком" и думать о следующей встрече.

– За счет чего в первую очередь превзошли москвичей?

– Отметил бы два фактора: игровую дисциплину и запредельную самоотдачу. Ребята выполнили план на матч. И, конечно, сказалась сумасшедшая поддержка болельщиков. Они – просто супер!

– Возникало предчувствие, что забьете?

– Если честно, до игры мне многие говорили: "Элдор, ты выйдешь и без гола не обойдешься!" Одноклубники так рассуждали, болельщики. Не знаю, почему были так во мне уверены. Но в итоге их чуйка не подвела. (Смеется.)

– Чем-то удивил "Спартак"? Ожидали большего от гостей?

– В принципе, готовились к такому футболу соперника. Надо признать: красно-белые создали немало моментов, просто мы лучше распорядились своими шансами.

– В Узбекистане вас называли Месси. А как теперь в "Ростове"?

– Я вас все-таки поправлю. Про "узбекский Месси" – это скорее миф. Меня так никто не звал.

– А как тогда?

– Шома или Шомик. И на родине, и здесь.

– Многим запомнился ваш рейд к воротам "Спартака", когда вы легко оторвались от Глушакова.

– Сказалось то, что я вышел со скамейки, оказался свежее Дениса. Глушаков на тот момент просто уже немного подустал. За счет этого и убежал. (Виталий Айрапетов)

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