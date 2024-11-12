Боккетти: «Включаю «Знаешь ли ты» МакSим — и сразу такая ностальгия!»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре за красно-белых.

— Последний раз вы приезжали на матч легенд в честь 10-летия стадиона. Обалдели, когда болельщики пели «Знаешь ли ты» вместе с MaкSим?

— Да! Помню эту песню, когда играл за «Спартак». Фанаты исполняли ее на всех стадионах страны. Очень красивая песня. Она даже скачана на телефон — иногда попадается в плейлисте. Включаю ее — и сразу такая ностальгия!

— Столько лет прошло, но многие ваши одноклубники по «Спартаку» до сих пор играют: Зобнин, Максименко, Умяров, Селихов...

— Мы поприветствовали друг друга, но вот времени пообщаться почти не было. Зато в Москве я поужинал с Ребровым, Ещенко и Макеевым.

— А с Квинси Промесом вы на связи?

— Недавно переписывались. Спустя пару недель после подписания контракта с «Юнайтед». У него там все хорошо. Возвращение Квинси в «Спартак»? Честно, не знаю, что будет с ним и что он решит. Но Промес очень любит «Спартак». Надеюсь, что у него все разрешится.

11 сентября на «Лукойл Арене» состоялся Матч звезд в честь 10-летия со дня открытия стадиона в Тушине. Матч прошел между командами главного тренера красно-белых Деяна Станковича и восьмикратного чемпиона России Олега Романцева. Команда Романцева победила со счетом 3:2.