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Сегодня, 09:45

Боккетти: «Включаю «Знаешь ли ты» МакSим — и сразу такая ностальгия!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре за красно-белых.

— Последний раз вы приезжали на матч легенд в честь 10-летия стадиона. Обалдели, когда болельщики пели «Знаешь ли ты» вместе с MaкSим?

— Да! Помню эту песню, когда играл за «Спартак». Фанаты исполняли ее на всех стадионах страны. Очень красивая песня. Она даже скачана на телефон — иногда попадается в плейлисте. Включаю ее — и сразу такая ностальгия!

— Столько лет прошло, но многие ваши одноклубники по «Спартаку» до сих пор играют: Зобнин, Максименко, Умяров, Селихов...

— Мы поприветствовали друг друга, но вот времени пообщаться почти не было. Зато в Москве я поужинал с Ребровым, Ещенко и Макеевым.

— А с Квинси Промесом вы на связи?

— Недавно переписывались. Спустя пару недель после подписания контракта с «Юнайтед». У него там все хорошо. Возвращение Квинси в «Спартак»? Честно, не знаю, что будет с ним и что он решит. Но Промес очень любит «Спартак». Надеюсь, что у него все разрешится.

Сальваторе Боккетти. «Никогда бы не поступил, как Соболев». Боккетти — о России, «Спартаке» и тренерской карьере

11 сентября на «Лукойл Арене» состоялся Матч звезд в честь 10-летия со дня открытия стадиона в Тушине. Матч прошел между командами главного тренера красно-белых Деяна Станковича и восьмикратного чемпиона России Олега Романцева. Команда Романцева победила со счетом 3:2.

Сальваторе Боккетти
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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