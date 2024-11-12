Боккетти — о Соболеве в «Зените»: «Возможно, он искал новую мотивацию и не чувствовал себя комфортно»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» высказался о переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как «Спартак», чтобы играть за конкурента. Наоборот, сделал бы все возможное, чтобы сделать свою команду сильнее, а не уйти к соперникам. При этом не знаю ситуацию изнутри. Возможно, он искал новую мотивацию и не чувствовал себя комфортно. Тогда, конечно, лучше уходить. Иначе это неуважение по отношению к команде: хочешь уйти — вперед, иначе сделаешь хуже всем», — сказал Боккетти «СЭ».

27-летний форвард подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.