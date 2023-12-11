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11 декабря, 23:53

Экс-защитник «Рубина» Попов считает, что казанцы играют в самый скучный футбол в РПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался об игре казанской команды в РПЛ-2023/24.

«Рахимов — специалист хорошего уровня, под задачу 8-10 место. «Рубин» в этом диапазоне останется. Они, правда, играют в самый скучный и никому неинтересный футбол. Команды с 13 по 16 места также скучно выступают. Такая игра у него, по-другому он не умеет строить команду. «Рубин» не доминировал ни в одной игре, даже с аутсайдерами, — приводит слова Попова Legalbet. — Думаю, они могут выиграть десять матчей по 1:0 и его оставят. В руководстве Татарстана или клуба, видимо, не понимают, что такое футбол. Их устраивает результат, поэтому тренер будет работать. Сейчас им фартит, результат есть, но первая игра после паузы с «Краснодаром», надо закупаться игроками».

После 18 туров РПЛ «Рубин» с 28 очками занимает 7-е место. Казанцы одержали 8 побед, из которых 6 со счетом 1:0.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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