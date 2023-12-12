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Шишкин считает, что «Спартак» мог быть на втором месте в РПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлением о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Погодные условия в этом матче, конечно, были специфические, сейчас все об этом много говорят, но я бы не стал на них акцентировать внимание, Мы увидели хороший, качественный футбол, отметил бы, что мяч очень быстро «ходил», а оба соперника любят именно такой футбол. Эпизодами реально приятно было смотреть, несмотря на минус и снег на улице, — приводит слова Шишкина «РБ Спорт». — Да, победу «Спартака» можно назвать уверенной, но я бы не сказал, что «Крылья» в этом матче выглядели безнадежно. Если бы они в первом тайме реализовали свои моменты, возможно, игра пошла бы по-другому. Плюс быстрый гол Промеса сыграл свою роль, и последующая ошибка Солдатенкова тоже. А по такой погоде цена такой ошибки бывает очень весомой.Сыграть На ноль в таком матче — большая заслуга, потому что «Крылья» весьма забивающая команда. Так что на паузу красно-белые уходят в хорошем настроении, на оптимизме после победы. А в перерыве сделают выводы и проведут работу над поиском стабильности. Потому что сейчас «Спартак» может проиграть любому и обыграть любого соперника. И если бы не обидные потери очков, как, например, с «Факелом», «Спартак» был бы в двойке. Ну и хочу отметить «Крылья» — большая благодарность Осинькину и его штабу, который пытается ставить хороший футбол, несмотря на то, что игроки из команды постоянно уходят. Я за эту команду тоже переживаю, приятно их видеть вверху турнирной таблицы».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.

Источник: РБ Спорт
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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В «Сочи» назвали неудовлетворительными результаты команды в первой половине сезона РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

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