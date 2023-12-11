Агент заявил, что Подстреловым интересуются клубы РПЛ и ведущие команды ФНЛ

Агент Евгений Гайдук высказался об интересе российских клубов к его подопечному, полузащитнику БАТЭ Дмитрию Подстрелову.

«Интерес от российских клубов есть, пока общаемся, рассматриваем все варианты — не только Россию, но и другие страны. Определенности пока нет. Могу только отметить, что им интересуются клубы РПЛ, ведущие команды первой лиги», — приводит слова Гайдука «РБ Спорт».

В сезоне 2023/24 25-летний Подстрелов провел 9 матчей в составе БАТЭ и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость белорусского хавбека в 500 тысяч евро.