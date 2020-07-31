Экс-защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.

«У меня были предложения от нескольких клубов на родине и за рубежом, но я не хотел зависеть от решений других людей, — сказал 32-летний немец. — Я решил подвести черту сейчас. Деньги не имеют для меня значения. Дорогие машины и часы не вписываются в мой стиль жизни. Я заработал достаточно».

В составе «Локомотива» Хеведес выиграл Кубок и Суперкубок России. С «Шальке» он выиграл Кубок и Суперкубок Германии, с «Ювентусом» — чемпионат и Кубок Италии. Чемпион мира в составе сборной Германии.