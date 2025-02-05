Экс-защитник «Химок» Антич: «РПЛ слабее, чем 10 лет назад, но все еще на очень высоком уровне»

Бывший защитник «Химок» Никола Антич оценил уровень РПЛ.

«РПЛ сейчас слабее, чем 10 лет назад, но все еще находится на очень высоком уровне», — цитирует Антича Metaratings.

31-летний серб выступал за «Химки» с февраля по июль 2023 года. Он провел 11 матчей за подмосковную команду.