Источник: бывший полузащитник ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»

Экс-полузащитник ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов может вернуться в чемпионат России, сообщает Milliyet.

По информации источника, казахстанским футболистом интересуются «Спартак» и «Краснодар». Российские команды уже начали переговоры. Отмечается, что турецкий запросит за игрока 4-5 миллионов евро, потому что в следующем сезоне он не будет считаться легионером.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА прошлым летом за 4,5 миллиона евро. За новый клуб 25-летний хавбек сыграл 34 матча, в которых забил 1 мяч. Контракт игрока с турецкой командой рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

В России кроме красно-синих он выступал за «Ростов».