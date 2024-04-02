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Сегодня, 19:17

Источник: бывший полузащитник ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»

Экс-полузащитник ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»
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Бактиер Зайнутдинов.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов может вернуться в чемпионат России, сообщает Milliyet.

По информации источника, казахстанским футболистом интересуются «Спартак» и «Краснодар». Российские команды уже начали переговоры. Отмечается, что турецкий запросит за игрока 4-5 миллионов евро, потому что в следующем сезоне он не будет считаться легионером.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА прошлым летом за 4,5 миллиона евро. За новый клуб 25-летний хавбек сыграл 34 матча, в которых забил 1 мяч. Контракт игрока с турецкой командой рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

В России кроме красно-синих он выступал за «Ростов».

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
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Пари НН – Краснодар
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Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
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Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
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