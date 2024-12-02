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Сегодня, 16:05

Галямин: «Мусаев заслуженно лучший среди российских бомбардиров, других просто нет»

Диана Андрющенко
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин высказался о нападении армейцев.

«По потенциалу нападение ЦСКА неплохое. Но подписать одного центрального нападающего бы не помешало. Думаю, мала вероятность найти такого внутри чемпионата России. В середине сезона найти футболиста всегда тяжелее. С российским паспортом вообще немного игроков на эту позицию. С ходу даже не скажу, кого можно назвать.

Я не говорю, что Тамерлан Мусаев — это плохой футболист, просто нужен нападающий сильнее. Мусаев прилично трудится, работоспособный, нацеленный. Он заслуженно лучший среди российских бомбардиров, других просто нет. Но если ставить большие цели, то нужен еще форвард», — цитирует Галямина Legalbet.ru.

23-летний Мусаев в текущем сезоне провел за ЦСКА 17 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Галямин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
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30.11 19:00
Ростов – Пари НН
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1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
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