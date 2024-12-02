Экс-защитник «Рубина» Попов заявил, что ЦСКА нужно подписать Даку

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов считает, что ЦСКА нужно оформить переход форварда казанцев Мирлинда Даку.

«Для ЦСКА подходит Даку — 100 процентов. Это качественный футболист, который из полумомента может забить гол. У армейцев много моментов, но есть много неправильных действий нападающих, неправильные открывания все портят. Даку как раз может подойти для них. Мне кажется, на него можно потратиться, чтобы это вложение в будущем себя оправдало. Остальные же все при деле. Даку — единственный, который есть на трансферном рынке. Его нужно забирать любой команде. ЦСКА — тем более», — цитирует Попова Legalbet.

26-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 18 матчей, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.