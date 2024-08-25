Маринато Гилерме хочет продолжить карьеру в России
Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что хотел бы продолжить карьеру в России.
«Пока ясности с моим будущем нет, не было конкретных предложений. Конечно, я буду рассматривать все варианты, которые будут появляться, в том числе и из-за рубежа. Хотел бы остаться в России, а там — как получится», — цитирует вратаря РИА «Новости Спорт».
38-летний голкипер покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.
Источник: РИА
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|4
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|1
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|12
|
3
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|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
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|6
|3
|2
|1
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|
5
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|6
|3
|1
|2
|13-4
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|
6
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|3
|1
|2
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|10
|
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|2
|3
|0
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|9
|
8
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|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
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|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
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|6
|1
|3
|2
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|6
|
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|1
|2
|3
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|5
|
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|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
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|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
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|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
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|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
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|
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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