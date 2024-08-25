Маринато Гилерме хочет продолжить карьеру в России

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что хотел бы продолжить карьеру в России.

«Пока ясности с моим будущем нет, не было конкретных предложений. Конечно, я буду рассматривать все варианты, которые будут появляться, в том числе и из-за рубежа. Хотел бы остаться в России, а там — как получится», — цитирует вратаря РИА «Новости Спорт».

38-летний голкипер покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.