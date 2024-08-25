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Сегодня, 10:07

Радченко считает, что пока рано говорить о серьезных изменениях в игре «Спартака»

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Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от встречи команд в матче 6-го тура РПЛ (0:0).

«Наверное, от игры «Зенита» в этом матче ожидалось большего. Было интересно, как петербуржцы построят игру против «Спартака». И были некоторые моменты, которые меня удивили. Потому что «Зенит» с первых минут отдал инициативу, не стал прессинговать соперника, постарались сыграть где-то даже вторым номером. Мне кажется, тактика даже заключалась в том, чтобы сыграть на контратаках, впереди были быстрые игроки — Мостовой, Педро, Кассьерра. Но это не совсем сработало.

Травма Вендела? Да, видно было, что он еще все же не на сто процентов восстановился, но все равно он большой молодец, что вышел в таком важном матче. «Спартак» ничем не удивил, видно, что Станкович еще только строит команду. Да, красно-белые стали играть более агрессивно, в более высокий прессинг, и рука тренера уже чувствуется. Но говорить о том, что в «Спартаке» что-то очень сильно поменялось, пока рано», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

«Зенит» с 14 очками после 6 матчей лидирует в РПЛ, «Спартак» набрал 11 очков и располагается на 4-м месте в турнирной таблице.

Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

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 7
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Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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