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Экс-вратарь ЦСКА Новиков назвал уверенной победу команды над «Пари НН»

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Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу армейцев над «Пари НН» со счетом 3:0 в матче 2-го тура РПЛ.

- ЦСКА мне понравился, выиграли довольно уверенно. Говорят, что «Пари НН» был слаб? Я скажу, что нет. Это ЦСКА был силен! Радует, что команда в двух стартовых турах не пропустила ни одного мяча, это очень хорошо.

Стоит ли усиливать линию атаки? Рано пока делать выводы. Да, в Ростове-на-Дону забить не смогли, но вчера ведь отправили три мяча в сетку ворот соперника. Думаю, что на данный момент атака выглядит довольно неплохо, — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В двух матчах чемпионата России ЦСКА набрал 4 очка. В следующем туре команда дома примет «Оренбург» 4 августа.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
11
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
13
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Пари НН – ЦСКА
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Динамо – Локомотив
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Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
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