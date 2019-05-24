Экс-тренер "Спартака" предложил сократить число легионеров в заявках до трех

Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров в чемпионате России.

Ожидалось, что 23 мая Исполком РФС рассмотрит новые варианты лимита. Один из них – переход на схему с 10 легионерами в заявке и 8 на поле. Всего есть четыре варианта лимитов. Сейчас на поле могут играть не более 6 иностранцев, также предлагается вариант "10+15", "7+18" и "8+17".

​– Вопрос сложный. Не зря дискуссии ведутся давно, – цитирует Чернышова "Спорт день за днем". – Вроде мы привыкли к текущему лимиту и он более или менее всех удовлетворяет. Появилась идея новой схемы – 8+17. Мне сложно предположить, как при ней будут существовать команды. У клуба есть восемь легионеров, и логично, что он захочет их всех использовать на поле. Тогда получается проблема с российскими игроками. Но мы ведь говорим, что хотим поддержать наших ребят. Мое мнение – нужно продолжать с тем форматом лимита, который есть. При этом я бы вообще выступал за отмену лимита, но если приходится выбирать между этими вариантами, то текущий лимит предпочтительней. Это сложный вопрос, не просто так его решение в очередной раз откладывают.

8+17, 10+15 – это ограничения. Они непонятны. Клуб должен приобретать легионеров, которые сильнее местных игроков. Ограничения мне непонятны. Нужно либо убрать ограничения, либо вспомнить о том, что было до "дела Босмана". Был прекрасный лимит, когда в заявке команд во всех европейских чемпионатах могли находиться не более трех легионеров. И каждый клуб старался покупать только звезд. Это были действительно сильные игроки. Может, нашему футболу стоит обратиться к этому варианту, если мы говорим одновременно о желании видеть сильных легионеров и прогрессе российских игроков? Такой вариант был бы интересен.