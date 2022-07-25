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Судейство

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Экс-тренер «Спартака» Гладилин прокомментировал постоянные судейские скандалы вокруг клуба

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал частые скандалы клуба, связанные с работой судей.

23 июля красно-белые на выезде разгромили «Краснодар» (4:1) во втором туре РПЛ. Краснодарский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать решения Кирилла Левникова в матче со «Спартаком».

«Я не знаю, это, наверное, уже идет автоматом. Как можно возмущаться работой арбитров при крупной победе на выезде? К тому же я там не видел даже особо спорных моментов. Может, они были, но в чем они могли заключаться, я так и не понял.

В чем причина жалоб «Спартака»? Федун недоволен пенальти? Здесь просматривается много раз, есть ВАР, есть видеозапись. То, что он недоволен, он хотел 7:0? В принципе «Спартак» мог выиграть и 7:0. Но пенальти поставлен, и судьи смотрели, и ВАР, и он пусть смотрит ВАР», — сказал специалист «Газете.Ru».

После первых двух туров нового сезона «Спартак» набрал 4 очка и идет в группе лидеров.

В последний раз москвичи становились чемпионами России в сезоне-2016/17.

 

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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3
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