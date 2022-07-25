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Сегодня, 13:20

Газзаев оценил перспективы ЦСКА в борьбе с «Зенитом» за лидерство в РПЛ

Антон Иванов
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Валерий Газзаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил перспективы армейцев в борьбе с санкт-петербургским «Зенитом» за лидерство в РПЛ.

«Зенит» на сегодняшний день объективно является лидером нашего чемпионата по составу, по стабильности, по мотивации и, конечно же, по достижениям последних лет. Когда команда становится чемпионом России четыре года подряд, вырабатывается дух победителя. «Зенит» является безусловным фаворитом нашего первенства. Но на дистанции длинного турнира может быть всякое. Кто пройдет турнир без очевидных срывов, тот и станет чемпионом», — сказал Газзаев «СЭ».

После 2 туров ЦСКА лидирует в таблице РПЛ с 6 очками в активе.

 

 

 

 

РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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Урал – Краснодар
 - : -
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Факел – Динамо
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Сочи – Ахмат
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