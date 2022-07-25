Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Я с ней не знаком. Я ее ни разу не видел вживую. Понятное дело, что Зарема — образованный человек, она закончила университет. У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Также 35-летний футболист считает, что Салихова разбирается в футболе.

«Думаю, что она разбирается в футболе. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия. У меня свое видение футбола, у Заремы — свое. Кто-то где-то ошибается, а кто-то говорит правильные вещи», — отметил Глушаков.

После двух туров РПЛ-2022/23 «Спартак» занимает второе место, набрав 4 очка.