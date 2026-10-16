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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал фаворита в борьбе за премию «Золотой мяч» — 2026

Семак: «При живом Месси Сафонову очень сложно конкурировать за «Золотой мяч»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал фаворита в борьбе за премию «Золотой мяч» лучшему футболисту сезона, а также оценил перспективы вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова получить эту награду.

Вручение «Золотого мяча» пройдет в Лондоне 26 октября. Главными претендентами на награду считаются Харри Кейн, Ламин Ямаль, Родри и Килиан Мбаппе.

«Я думаю, что претендент наиболее вероятный он один — это Месси. Много достаточно хороших кандидатур, которые провели ярко этот сезон. Тот же Кейн. Много есть игроков, которые достойны этого приза. Но при живом Месси, думаю, что при его прекрасном выступлении на чемпионате мира... Конечно, была сборная Испании, но это сборная, не отдельно взятые игроки, которые решили исход того или иного матча. Это классическая команда. А индивидуальные качества... Думаю, пока Месси мы можем видеть... это величайший футболист нашего времени, безусловно.

Сафонов? Очень рад, что он является послом нашего российского футбола, нашей вратарской школы в Европе, и демонстрирует очень качественную игру. Много помогает, спасает в тех ситуациях, в которых это необходимо. Играет в потрясающей команде, но мне кажется, что добиться этого приза — это нужно провести какой-то выдающийся сезон или в сборной, или в клубе. Опять же, при живом Месси конкурировать очень сложно за этот приз», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Церемония вручения &laquo;Золотого мяча&raquo;.Золотой мяч-2026: дата церемонии, номинанты, фавориты и обладатели по годам

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Источник: официальный сайт ФК «Зенит»
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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ЦСКА

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