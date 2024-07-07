Источник: Барко вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» на следующей неделе
Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко на следующей неделе вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком», сообщает журналист Сезар Луис Мерло в социальных сетях.
В настоящий момент клубы обмениваются документами для осуществления трансфера. После прибытия в Москву 25-летний футболист пройдет медосмотр и подпишет личное соглашение с красно-белыми.
Барко выступает за «Ривер Плейт» с января 2022 года. За это время хавбек провел 127 матчей за аргентинскую команду, в которых забил 17 голов и отдал 19 результативных передач.
Контракт Барко с «Ривер Плейт» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Рыночная стоимость полузащитника составляет девять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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