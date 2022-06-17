В ПАОКе отреагировали на информацию об интересе клуба к Дзюбе

Генеральный директор ПАОКа Макис Гагацис заявил, что клуб не заинтересован в приглашении российского нападающего Артема Дзюбы. Ранее сообщалось, что греческий клуб сделал предложение бывшему форварду «Зенита».

«Я вообще ничего не знаю об этом. Мы не заинтересованы в Дзюбе!» — цитирует Sports24 Гагациса.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.