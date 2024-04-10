Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:44

Кобелев: «Деньгами у нас располагают 5-6 команд, которые могут бороться с «Зенитом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» сейчас в чемпионской гонке, плюс у них домашняя игра с «Зенитом». Я бы хотел, и я об этом говорил, чтобы чемпионская гонка продолжалась как можно дольше. Может быть, до последнего тура. И чтобы в ней участвовали не только две команды, но, например, еще и другие команды, помимо «Динамо», которое, к сожалению, проиграло «Спартаку». Это было бы интересно и для зрителей, и для футболистов.

У «Краснодара» и «Зенита» разные бюджеты? Я не считаю чужие деньги и не понимаю, у кого какой бюджет. Но при прочих равных и правильной трансферной политике можно за меньшие деньги сделать команду чемпионом. И как раз вы видите, что происходит в том же «Спартаке» — деньги тратятся и не малые. В первую очередь нужно говорить о сбалансированной трансферной политике, а не о деньгах. Деньгами у нас располагают 5-6 команд, которые могут построить команду, которая будет бороться с «Зенитом», — приводит слова Кобелева Metaratings.ru.

После 22 сыгранных в нынешнем сезоне РПЛ матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 44 очками, опережая «Краснодар» на один балл. «Динамо» с 38 очками замыкает тройку лидеров.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
1
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Metaratings: кандидатура Бердыева была предложена «Спартаку» в качестве замены Абаскалю

Валуев назвал лицемерием слова Чеферина об отстранении России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости