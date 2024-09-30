Экс-тренер ЦСКА Фоменко рассказал, почему Карраскаль и Медина ушли из клуба

Бывший помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко объяснил уход из клуба Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.

«Оба сами изъявили желание уйти. Зачем их удерживать, если они не хотят играть за нашу команду? Тем более, ушли они не бесплатно, а за хорошие суммы. Нам всем нужно признать одну простую вещь — легионеры приезжают в Россию заработать, а не из-за любви к нашей державе. В ЦСКА есть определенный потолок зарплат, выше которого никто подниматься не будет. Медине и Карраскалю их новые клубы давали зарплату в два раза больше, чем у них была. Поэтому они и ушли», — цитирует Фоменко Sport24.

Летом прошлого года Карраскаль перешел в московское «Динамо», а Медина — в «Спартак».