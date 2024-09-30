Киберспортсмен KEFIR назвал веселой игру «Спартака»: «На нее ходить можно»

Двукратный чемпион России по симулятору FIFA и болельщик «Спартака» Сергей Никифоров (KEFIR) в комментарии «СЭ» оценил результаты красно-белых в текущем сезоне.

«Недавно начал ходить на «Спартак». Не всегда все прекрасно по результатам. Но игра веселая, на нее ходить можно», — сказал Никифоров «СЭ».

После 10 матчей «Спартак» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.