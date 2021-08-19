Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Экс-президент «Спартака» Червиченко считает, что уход Жиго не станет потерей для клуба

14:49
Самуэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самуэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» возможный уход защитника Самуэля Жиго из московского клуба.

«У Жиго огромная зарплата. Ни в одном клубе Европы ему не дали бы 4 миллиона евро в год. Такую зарплату могут предложить только в «Спартаке». Если у него есть сложности с семьей, и он хочет уйти, то лучше отпустить его сейчас, либо зимой. Да, Жиго неплохо играет в «Спартаке», но таких, как он, можно найти в любой команде Лиги 1. Уход Жиго не будет потерей для красно-белых.

Почти каждый защитник чемпионата Франции соответствует уровню Самуэля. Если хорошо поискать, можно найти игрока такого же класса, но с зарплатой в один миллион евро в год. Думаю, что руководству «Спартака» нужно потихоньку искать замену Жиго", — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Контракт Жиго с красно-белыми рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Самуэль провел шесть матчей за команду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
СК прокомментировал сообщения об обнаружении тела девочки в Тюмени
Почему сына Пьехи выставили исчадием ада на шоу
На Украине зафиксировали три случая опасной болезни
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд