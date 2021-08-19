Экс-президент «Спартака» Червиченко считает, что уход Жиго не станет потерей для клуба

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» возможный уход защитника Самуэля Жиго из московского клуба.

«У Жиго огромная зарплата. Ни в одном клубе Европы ему не дали бы 4 миллиона евро в год. Такую зарплату могут предложить только в «Спартаке». Если у него есть сложности с семьей, и он хочет уйти, то лучше отпустить его сейчас, либо зимой. Да, Жиго неплохо играет в «Спартаке», но таких, как он, можно найти в любой команде Лиги 1. Уход Жиго не будет потерей для красно-белых.

Почти каждый защитник чемпионата Франции соответствует уровню Самуэля. Если хорошо поискать, можно найти игрока такого же класса, но с зарплатой в один миллион евро в год. Думаю, что руководству «Спартака» нужно потихоньку искать замену Жиго", — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Контракт Жиго с красно-белыми рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Самуэль провел шесть матчей за команду.