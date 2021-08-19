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Ярошик заявил, что ЦСКА не хватает опытного тренера

14:56
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Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик в комментарии «СЭ» высказался о перспективах Алексея Березуцкого на посту главного тренера команды.

«В ЦСКА сейчас не все гладко. Клубу с такими амбициями нужен опытный тренер. У армейцев большие задачи. Все привыкли, чтобы клуб побеждает. Да, я буду рад, если у Алексея все получится, но Березуцкий еще неопытный тренер», — сказал Ярошик «СЭ».

39-летний российский специалист официально возглавил московский клуб 19 июля 2021 года, сменив на посту Ивицу Олича.

ЦСКА занимает 8-е место с 6 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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