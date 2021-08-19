Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на возможное возвращение Юрия Жиркова в армейский клуб.

«У него огромный опыт. Этого не хватает ЦСКА. На него будут рассчитывать не только на поле, Юра может помочь и в раздевалке. Он нужен ЦСКА. Символически его возвращение будет выглядеть красиво», — сказал Ярошик «СЭ»

Защитник Юрий Жирков может подписать контракт с ЦСКА, сообщает Transfermarkt. По информации источника, ЦСКА может заключить соглашение с Жирковым в сентябре, если он успешно восстановится от травмы бедра, которую получил во время первого матча на Евро-2020 против Бельгии (0:3).

Отмечается, что сам Жирков и его семья хотят переехать в Москву.

Жирков уже выступал за ЦСКА с 2003 по 2009 год. В сезоне-2020/21 37-летний футболист провел за «Зенит» 20 матчей.