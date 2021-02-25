Экс-полузащитник «Уфы» Карп перешел в «Тамбов»

Полузащитник Кэтэлин Карп подписал контракт с «Тамбовом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним молдаванином рассчитано до конца сезона, игрок будет выступать под четвертым номером.

Карп выступал за «Уфу» с января 2017 года, а зимой 2021-го покинул клуб в качестве свободного агента. В текущем сезоне на счету хавбека 13 матчей в РПЛ и 3 желтые карточки.