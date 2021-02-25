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Экс-полузащитник «Уфы» Карп перешел в «Тамбов»

11:24
Кэтэлин Карп. Фото ФК "Уфа"
Кэтэлин Карп. Фото ФК "Уфа"
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Полузащитник Кэтэлин Карп подписал контракт с «Тамбовом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним молдаванином рассчитано до конца сезона, игрок будет выступать под четвертым номером.

Карп выступал за «Уфу» с января 2017 года, а зимой 2021-го покинул клуб в качестве свободного агента. В текущем сезоне на счету хавбека 13 матчей в РПЛ и 3 желтые карточки.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4634-Ketelin-Karp-pereshjol-v-Tambov.html

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