Экс-полузащитник «Уфы» Карп перешел в «Тамбов»
11:24
Полузащитник Кэтэлин Карп подписал контракт с «Тамбовом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 27-летним молдаванином рассчитано до конца сезона, игрок будет выступать под четвертым номером.
Карп выступал за «Уфу» с января 2017 года, а зимой 2021-го покинул клуб в качестве свободного агента. В текущем сезоне на счету хавбека 13 матчей в РПЛ и 3 желтые карточки.
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4634-Ketelin-Karp-pereshjol-v-Tambov.html
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