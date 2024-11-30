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30 ноября, 23:41

Мор: «Тедеско прощупывает почву и просит подыскать ему вариант в России»

Мор заявил, что тренер сборной Бельгии Тедеско хочет вернуться в РПЛ
Руслан Минаев
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассматривает варианты возвращения в РПЛ.

«Если руководство ["Оренбурга"] хочет остаться в РПЛ, то Слишкович должен уйти после игры с «Ахматом». Его должны убрать, иначе у «Оренбурга» я никаких шансов не вижу. И без того на рынке тренеров большой выбор. Можно кого хочешь выбирать.

Сейчас вот по моей информации добавляется [Доменико] Тедеско, который еще не уволен из сборной Бельгии, но скоро это произойдет. Он уже прощупывает почву, просит людей, которые к нашему футболу причастны, подыскать ему любой вариант в России. Очень сильно хочет вернуться работать», — сказал Мор в эфире «Матч Премьер».

Находившийся в студии экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов удивился этой информации.

— Ну а почему нет? (смеется) Я не говорю, что они ["Оренбург"] его [Тедеско] посмотрят. Я говорю, что он сам хочет работать в России. И вот, выбора все больше и больше», — сказал Мор.

— После сборной Бельгии в «Оренбург»? — уточнил Радимов.

— А куда ему еще? (смеется) — ответил Мор.

«Оренбург» после 17 туров РПЛ набрал 8 очков и занимает последнее место в таблице. В 18-м туре команда Владимира Слишковича сыграет на выезде с «Ахматом» 8 декабря.

Владислав Радимов
Эдуард Мор
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
Доменико Тедеско
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Факел
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
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