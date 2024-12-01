Тедеско не рассматривает «Оренбург» в качестве продолжения карьеры

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско не рассматривает «Оренбург» в качестве продолжения карьеры.

Ранее экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч Премьер» сообщил, что Тедеско рассматривает вариант с возвращением в РПЛ.

Специалист стал главным тренером сборной Бельгии в феврале 2023 года. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2026.