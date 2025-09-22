Экс-игрок сборной Сербии Рукавина — о Станковиче: «Судейство нужно уважать, но футбол — это живая игра и эмоции»

Бывший защитник сборной Сербии Антонио Рукавина в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Станкович — эмоциональный, но хороший тренер. С «Црвеной» он показывал хорошие результаты. Деян также легенда сербского футбола как игрок. Слежу за Станковичем, раньше еще был Николич. Деяна дисквалифицировали на месяц? Футбол — это живая игра, эмоции. Лично я люблю тренеров с такой энергией. Например, Симеоне такой. Безусловно, нужно уважать как судейство, так и игроков. Но стоит понимать, что это футбол. Эмоции заводят игроков, просто это надо контролировать», — сказал Рукавина «СЭ» на Кубке легенд.

19 сентября Станкович получил дисквалификацию на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС после удаления в игре с московским «Динамо» в 8-м туре РПЛ. 47-летний серб был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча Егора Егорова.