Кураньи — о Тюкавине: «Всегда тяжело возвращаться после травмы, но его качества помогут ему это сделать»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возвращении форварда бело-голубых Константина Тюкавина после травмы.

«Это один из самых больших российских талантов. Всегда тяжело возвращаться после травмы, но у него есть все качества топового игрока, которые помогут ему это сделать», — сказал Кураньи «СЭ» на Кубке легенд.

В этом сезоне Тюкавин провел 2 матча за «Динамо» во всех турнирах и забил 1 гол. 23-летний россиянин пропустил полгода из-за разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта.