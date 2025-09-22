РПЛ, 10-й тур: расписание матчей с 26 по 28 сентября

Матчи 10-го тура РПЛ пройдут с 26 по 28 сентября. «СЭ» публикует расписание матчей. Время начала — московское.

Расписание 10-го тура РПЛ

26 сентября, пятница

18.00. «Крылья Советов» — «Динамо»

27 сентября, суббота

14.00. «Ахмат» — «Акрон»

16.30. «Локомотив» — «Рубин»

19.00. «Ростов» — «Краснодар»

19.30. «Зенит» — «Оренбург»

28 сентября, воскресенье

14.30. ЦСКА — «Балтика»

17.00. «Динамо» Махачкала — «Сочи»

19.30. «Спартак» — «Пари НН»

В прямом эфире трансляцию чемпионата России по футболу можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансяции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами матчей можно на нашем сайте — в матч-центре РПЛ и ленте раздела премьер-лиги.