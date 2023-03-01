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Пименов объяснил, почему не согласен со словами Дзюбы об иностранцах «Зенита»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, что «Зенит» Санкт-Петербурге превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

«Абсолютно не согласен со словами Дзюбы как действующего игрока о легионерах. Потому что его дело — играть в футбол, а за результат отвечает тренер. Когда Артем станет тренером, тогда «окей» — пусть сделает русский костяк.

Каждый клуб идет по своему пути. Мне как болельщику важен результат. Конечно, если играют соотечественники, вдвойне приятно. Но когда наши игроки не тянут и не попадают в тройку чемпионата, конечно, надо усиляться иностранцами. Опять-таки есть лимит на легионеров. Если в команде есть латиноамериканцы, значит, они сильнее наших игроков", — цитирует Пименова Sport24.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, по окончании сезона-2021/22 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. С августа по ноябрь прошлого года форвард играл за турецкий «Адану Демирспор», после чего расторг соглашение с командой и стал свободным агентом.

8 февраля 2023 года 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Руслан Пименов
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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