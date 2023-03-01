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Сегодня, 22:18

В «Динамо» подтвердили интерес «Галатасарая» к Захаряну: «Но футболист сразу сказал «нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что полузащитник Арсен Захарян не рассматривал предложение «Галатасарая».

— Все очень просто. Действительно был интерес от «Галатасарая». Но с самого начала Арсен и его отец выражали четкую позицию, что они не готовы к такому трансферу. Это была абсолютно однозначная позиция. Футболист с самой первой секунды сказал «нет», — сказал Гафин.

21 февраля инсайдер Николо Скира заявил, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро.

— В прессе муссировались слухи, что велись переговоры и так далее, но этого не было. Захарян сразу отказался и клубы не вступали в переговоры. Вы понимаете, что для трансфера нужно согласие не только клубов, но и футболиста. Футболист с самой первой секунды сказал нет, — подчеркнул Гафин.

— Какая была реакция, когда увидели в турецких СМИ якобы цитату Захаряна, что он хочет перейти в этот клуб.

— Никакой не было реакции, потому что с самого начала Арсен и его семья выразили однозначную позицию по поводу этого трансфера.

— Были еще какие-то предложения зимой по Арсену?

— Мы уже много раз об этом говорили. К нему есть большой интерес, но, как вы видите, Арсен играет в «Динамо». Поэтому обсуждать, что было зимой, не имеет смысла. Конечно, мы общаемся с Арсеном по «Галатасараю» и всему остальному. Все, что происходит, какие-то входящие разговоры, предложения, мы все доводим до его стороны.

Арсен Захарян
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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