Гарре: «Крылья Советов» меня выбрали, буду оправдывать их доверие»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре признался, что с детства знал о российской премьер-лиге.

— Что-то знал о российском чемпионате? Не боялся переходить?

— Нет. С маленького возраста знал о русской лиге. В Аргентине у меня была цель уехать в Европу и играть намного лучше. «Крылья Советов» меня выбрали, буду оправдывать их доверие.

— С кем-то из аргентинцев общался перед переходом?

— Да, общался. У меня отличные отношения с Брайаном Мансильей из «Оренбурга». Он и люди из клуба мне рассказали о российской лиге, что облегчило выбор.

29 января самарцы объявили о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года.