Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня ответила на вопрос о введении Fan ID.

«На этот закон можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны, это безопасность болельщиков. С другой же, это некий контроль. У нас во время чемпионата мира были Fan ID, это было очень удобно и комфортно. По ним можно было летать, они заменяли визы. Я не вижу в этом ничего страшного и плохого. Это круто! Мы не любим перемен, так что ничего удивительного в бойкотах нет. Я за то, чтобы все было безопасно, чтобы люди могли приходить на стадион и знать, что безопасность на первом месте», — сказала Боня «СЭ».

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.