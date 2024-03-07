Сергеев о матче с «Уралом»: «После игры со «Спартаком» провели работу над ошибками»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал предстоящий матч с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.

«Будет непростая игра — она пройдет на выезде. Жалко, что не удалось победить в предыдущем матче, но мы провели работу над ошибками, сделали выводы и будем готовиться к «Уралу». Надо забирать свое! Эта команда — непростая. Самое главное — победить.

Нам говорили о том, что там будет минусовая температура, но в этом нет ничего страшного — команды будут в равных условиях. Главное, чтобы там было хорошее поле и болельщики, хотим показать зрелищный футбол», — цитирует форварда пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч «Урал» — «Зенит» состоится 9 марта. Начало — в 14.00 мск.