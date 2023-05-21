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Сегодня, 19:49

Алдонин: «Соболев подумал, что играет в медиалиге. Видимо, настолько поплыл человек»

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение армейцев в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«На мой взгляд, абсолютно ничейная игра. В первом тайме я еще посмотрел футбол. А во втором был тайм судей, особенно Карасева, — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Я не понял, за что он дал обоюдное удаление. За то, что Роша демонстрировал то, что ему показал Соболев. На мой взгляд, Соболев заслуживает не просто красной карточки, а дисквалификации. Что касается пауз, которые были во втором тайме, то если бы на чемпионате мира мы видели и 10, и 15 минут добавленного времени, то здесь из второго тайма сделали базар-вокзал. По идее, надо было добавлять 15 минут точно. Футбола во втором тайме я вообще не увидел. Для меня абсолютно простой эпизод в первом столкновении Роши и Соболева. Когда Соболев толкнул его в спину. Нужно было просто сделать устное замечание. То, что Соболев творил во втором тайме, я считаю, это хамство откровенное. Я не знаю, может, он подумал, что он играет в медиалиге. Видимо, настолько поплыл человек».

Также Алдонин прокомментировал назначенный пенальти в ворота ЦСКА на 87-й минуте.

«Явного удара, которой позволил Мозесу так прыгнуть, я не увидел. Мне скажут, что предвзято говорю, но, на мой взгляд, он перепрыгивал. Он почувствовал касание сбоку и упал. Что касается эпизода с Зобнином, я тоже считаю, что там не было пенальти. Потому что Дивеев выбивал мяч, и он ногу убрать не мог. Это игровой эпизод абсолютно. Судейская игра получилась. Карасев — главное лицо этого матча, к сожалению. Добавить шесть минут по такой игре было главной ошибкой судей в этой игре», — добавил он.

После этого матча ЦСКА остался на втором месте в таблице РПЛ, набрав 54 очка, «Спартак» поднялся на третью позицию (53 балла).

Александр Соболев
Евгений Алдонин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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