Алдонин: «Соболев подумал, что играет в медиалиге. Видимо, настолько поплыл человек»
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение армейцев в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
«На мой взгляд, абсолютно ничейная игра. В первом тайме я еще посмотрел футбол. А во втором был тайм судей, особенно Карасева, — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Я не понял, за что он дал обоюдное удаление. За то, что Роша демонстрировал то, что ему показал Соболев. На мой взгляд, Соболев заслуживает не просто красной карточки, а дисквалификации. Что касается пауз, которые были во втором тайме, то если бы на чемпионате мира мы видели и 10, и 15 минут добавленного времени, то здесь из второго тайма сделали базар-вокзал. По идее, надо было добавлять 15 минут точно. Футбола во втором тайме я вообще не увидел. Для меня абсолютно простой эпизод в первом столкновении Роши и Соболева. Когда Соболев толкнул его в спину. Нужно было просто сделать устное замечание. То, что Соболев творил во втором тайме, я считаю, это хамство откровенное. Я не знаю, может, он подумал, что он играет в медиалиге. Видимо, настолько поплыл человек».
Также Алдонин прокомментировал назначенный пенальти в ворота ЦСКА на 87-й минуте.
«Явного удара, которой позволил Мозесу так прыгнуть, я не увидел. Мне скажут, что предвзято говорю, но, на мой взгляд, он перепрыгивал. Он почувствовал касание сбоку и упал. Что касается эпизода с Зобнином, я тоже считаю, что там не было пенальти. Потому что Дивеев выбивал мяч, и он ногу убрать не мог. Это игровой эпизод абсолютно. Судейская игра получилась. Карасев — главное лицо этого матча, к сожалению. Добавить шесть минут по такой игре было главной ошибкой судей в этой игре», — добавил он.
После этого матча ЦСКА остался на втором месте в таблице РПЛ, набрав 54 очка, «Спартак» поднялся на третью позицию (53 балла).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9