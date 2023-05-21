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Павлюченко: «За что красная карточка Роше? Он показывал судье жест Соболева»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко подвел итоги матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«Был яркий матч с удалениями, голами, пенальти, настоящее дерби! «Спартак» был чуть удачливее. Если выиграли, значит, правильно играли. Не сказать, что прям понравились мне, но бились, боролись, создавали моменты. Я поздравляю «Спартак» с победой. Соболев повел себя некрасиво, за это в футболе удаляют. Но за что красная карточка защитнику? Он показывал судье, какой жест показал Соболев. Такой момент — на усмотрение арбитра. Может, он посчитал, что Роша тоже не имел право показывать такое. Соболев точно не сыграет в следующем матче, но красную Роши могут убрать. Апелляция со стороны ЦСКА будет», — цитирует Павлюченко Metaratings.ru.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев показал две красные карточки — нападающему «Спартака» Александру Соболеву и защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/pavlyuchenko-penalti-v-vorota-cska-byl-no-za-chto-krasnaya-zashitniku-252878/
Александр Соболев
Роман Павлюченко
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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ЦСКА

 17
П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

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Спартак

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