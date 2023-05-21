Павлюченко: «За что красная карточка Роше? Он показывал судье жест Соболева»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко подвел итоги матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«Был яркий матч с удалениями, голами, пенальти, настоящее дерби! «Спартак» был чуть удачливее. Если выиграли, значит, правильно играли. Не сказать, что прям понравились мне, но бились, боролись, создавали моменты. Я поздравляю «Спартак» с победой. Соболев повел себя некрасиво, за это в футболе удаляют. Но за что красная карточка защитнику? Он показывал судье, какой жест показал Соболев. Такой момент — на усмотрение арбитра. Может, он посчитал, что Роша тоже не имел право показывать такое. Соболев точно не сыграет в следующем матче, но красную Роши могут убрать. Апелляция со стороны ЦСКА будет», — цитирует Павлюченко Metaratings.ru.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев показал две красные карточки — нападающему «Спартака» Александру Соболеву и защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.