Едет Промес с ярмарки или нет? Мнение Юрия Газзаева

Экс главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

— Курбан Бердыев уверял, что Промес уже едет с ярмарки. А он в трех стартовых матчах набрал 5 очков (3+2).

— Ну, после возвращения в «Спартак» Промес не блистал, это факт. От которого Курбан Бекиевич, похоже, и отталкивался. Трудно понять, что мешало голландцу. Но нынешний сезон начал здорово. Улучшилось все — и движение, и взаимодействие с партнерами. Сейчас он мотивирован, заряжен на результат, быстро принимает решения на поле. У него снова глаза горят! Такого Промеса будет трудно сдержать любой команде.