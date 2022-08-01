Как изменил игру «Спартака» Абаскаль? Мнение Юрия Газзаева

Экс главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» на старте сезона.

— Вам нравится «Спартак» Гильермо Абаскаля?

— Да. Команда играет легко, видно — сами ребята получают удовольствие от ажурного и комбинационного футбола. Нет прежней натужности. Заслуга испанца в том, что он не стал ничего ломать. Все лучшее сохранил плюс привнес в игру «Спартака» новые черты.

— Какие же?

— Активный прессинг при потере мяча. Четкий переход от высокого давления к низкой обороне. Сзади спартаковцы играют компактно. Соперник вязнет там и не может ничего.

— И это в отсутствии Джикии с Жиго!

— В том-то и дело! Но все равно «Спартаку» нужно укреплять оборону. Если Джикия скоро вернется в строй, то равноценной замены французу клуб пока так и не нашел.