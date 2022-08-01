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Сегодня, 11:00

Как изменил игру «Спартака» Абаскаль? Мнение Юрия Газзаева

Юрий Газзаев оценил игру «Спартака» на старте сезона
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Экс главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» на старте сезона.

— Вам нравится «Спартак» Гильермо Абаскаля?

— Да. Команда играет легко, видно — сами ребята получают удовольствие от ажурного и комбинационного футбола. Нет прежней натужности. Заслуга испанца в том, что он не стал ничего ломать. Все лучшее сохранил плюс привнес в игру «Спартака» новые черты.

— Какие же?

— Активный прессинг при потере мяча. Четкий переход от высокого давления к низкой обороне. Сзади спартаковцы играют компактно. Соперник вязнет там и не может ничего.

— И это в отсутствии Джикии с Жиго!

— В том-то и дело! Но все равно «Спартаку» нужно укреплять оборону. Если Джикия скоро вернется в строй, то равноценной замены французу клуб пока так и не нашел.

Гильермо Абаскаль. Что сделал со «Спартаком» Абаскаль, кто самый яркий из бразильцев «Зенита» и в чем фишка «Факела». Интервью Юрия Газзаева

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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