Экс-глава селекционного отдела ЦСКА рассказал всю правду о критике своей жены в адрес Гончаренко

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков отметил, что главный тренер команды Виктор Гончаренко адекватно отреагировал на критику со стороны его жены в Instagram.

После поражения от «Эспаньола» в матче группового этапа Лиги Европы (0:2) Людмила Дюкова жестко раскритиковала работу Гончаренко в своем Instagram. — Только потому что у нас такой *** тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без Лиги чемпионов и денег, а ЦСКА в них нуждался как никто другой, потому что мы нищие, — в частности, написала тогда она.

— В первую очередь позвонил Гончаренко, — цитируют «РИА «Новости» Дюкова. — К тому моменту ему уже все передали. Я извинился. Как он воспринял? — Да никак. Такая ситуация, в которой все все понимают. Слова здесь излишни. Он в какой-то степени принял это. Если бы я стал оправдываться или пропал куда-то — это одно, а так я сразу позвонил.

Какой-то период времени у нас были натянутые отношения. Я просто не трогал его неделю-полторы. Не могу говорить за Михалыча: допускаю, что у него была обида, но он мог относиться ко мне так, как хотел, поскольку это была исключительно моя ошибка, наш семейный косяк.

В тот момент Людмила не понимала, что переписка может уйти в сеть. У нее был закрытый аккаунт, только для друзей, увы, не все из которых оказались настоящими. Разумеется, у нас состоялся разговор. Она выслушала от меня все, что должна была. Сделала вы Был разговор с Гинером и Бабаевым. Он прошел в рабочей атмосфере. Мне был сделан выговор, я его принял. Принес извинения и дальше продолжил работать. Увольнять меня никто не собирался.воды. Теперь такое точно не повторится.

Был разговор с Гинером и Бабаевым. Он прошел в рабочей атмосфере. Мне был сделан выговор, я его принял. Принес извинения и дальше продолжил работать. Увольнять меня никто не собирался. Хорошо, что Гончаренко адекватно оценил ситуацию. Если бы на его месте был какой-нибудь идеалист или человек с чересчур завышенной самооценкой, то, возможно, именно по этой причине мне пришлось бы уйти.

Жена сотрудника ЦСКА раскритиковала Гончаренко, а потом извинилась