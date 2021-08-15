Экс-гендиректор «Спартака» Первак рассказал о конфликте Старкова с Аленичевым в середине 2000-х

В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался о конфликте назначенного им главным тренером красно-белых латвийского тренера Александра Старкова с капитаном команды Дмитрием Аленичевым, который вылился в знаменитое интервью Аленичева «СЭ» под заголовком «Старков — тупик для «Спартака».

— Можете вспомнить о том конфликте Аленичева с Александром Старковым?

— Меня к тому времени не было в клубе, по-моему, около двух месяцев.

— Видели ли вы, что ситуация назревает? И можно ли было его погасить в зародыше?

— Мы всегда знали всю картину, потому что без этого клуб не может хорошо работать и добиваться результатов. Но в той ситуации обострение произошло уже позже. После той истории разговаривал с обоими. Не хотел бы выносить это на суд публики. Но мое видение таково, что Старков на Аленичева всегда рассчитывал. Помню, как команду еще тренировал Невио Скала, Старков же возглавлял сборную Латвии на Евро-2004 — но переговоры уже шли, мы обсуждали фамилии потенциальных игроков нового «Спартака», и при упоминании об Аленичеве Старков был очень рад.

Задачу, которая ставилась перед Старковым, он выполнил. Плясать надо от печки, и в той ситуации, когда «Спартак» надо было строить фактически с нуля, он создал крепкую защиту, занял второе место, причем на следующий год после восьмого. Этого мы и ждали, потому что видели, как он выстраивал сборную Латвии, которая ни до, ни после него никогда не выходила на чемпионат Европы. Всем нравилось, что он европейский человек, культурный, со знанием иностранных языков, отвечает на все вопросы, все старается объяснить.

При этом он мог ставить и атакующий футбол — так играл его «Сконто», который в Латвии из года в год выигрывал все и много забивал. Со временем так должно было стать и в «Спартаке»: все должно происходить постепенно! То, что мы сделали в 2005 году, было еще не результатом, а началом результата. И тут начались эти склоки.

Кульминация наступила уже без меня, а со мной, уверен, ее бы не было. Старков оказался не защищен, тогда как в мою бытность генеральным директором эта защита у него была. В то же время и игрокам, тем более авторитетным, всегда можно было высказать свое мнение. Мы делали так, что и главный тренер спокойно и уверенно делал свою работу, и футболисты не чувствовали себя ущемленными. А уж что было в последние месяцы, судить не мне.

— Тем не менее Старков в дальнейшем никаких успехов как тренер не достиг — в отличие от того же Унаи Эмери, приватизировавшего Лигу Европы.

— Все люди разные. Старкова в «Спартаке» морально очень прибили, и, мне кажется, он до конца от этого так и не оправился.