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Деменко — об уходе Ловрена в «Лион»: «Зенит» заработал деньги, но это все равно потеря для клуба»

Деменко отреагировал на переход Ловрена из «Зенита» в «Лион»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход защитника Деяна Ловрена из санкт-петербургского клуба в «Лион».

— Как вы воспринимаете уход Ловрена в «Лион»: как удачный трансфер в топ-лигу или больше как потерю для «Зенита»?

— «Зенит» в какой-то степени захотел омолодиться. Мне нравится Ловрен как футболист, он профессионал. Он очень хорошо выступил на чемпионате мира. «Лион» играет в европейских чемпионатах, он сам для себя принял такое решение — уйти во французскую команду. Остаться в «Зените» — тоже неплохой вариант, думаю, условия по контракту там были хорошие. Но он выбрал другой путь, а «Зенит» заработал деньги. Две сторону отнеслись друг к другу правильно. Но это все равно потеря для клуба, Ловрен — игрок хорошего уровня, — сказал Деменко «СЭ».

2 января 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен стал игроком «Зенита» в августе 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК Лион
2
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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