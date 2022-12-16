Представитель хавбека «Спартака» Зорина: «Знаю, что Абаскаль лично был заинтересован в продлении контракта»

Александр Маньяков, представитель полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, в разговоре с «СЭ» высказался о продлении контракта с клубом до 2026 года.

«Договорились со «Спартаком» быстро. Даня — воспитанник клуба, и главный тренер в него верит. Знаю, что Абаскаль был лично заинтересован в продлении контракта, интересовался ходом переговоров. Менеджмент клуба сработал максимально профессионально, что позволило быстро завершить переговорный процесс.

Наше агенство FM Sports Agency всегда старается выбирать место, где футболист будет развиваться и прогрессировать. И «Спартак» сейчас, без сомнения, для этого лучший вариант.

Конечно, у нас были разные варианты, но ни с кем конкретных переговоров не вели. Мы убеждены, что именно в «Спартаке» Даня вырастет в большого футболиста», — сказал Маньяков «СЭ».