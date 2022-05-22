Источник: «Крылья Советов» выкупят Гапонова у «Спартака»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов перейдет в «Крылья Советов» на полноценной основе, информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Вторую часть нынешнего сезона футболист провел в самарском клубе на правах аренды. «Крылья» активируют опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении.

24-летний Гапонов за первую команду «Спартака» провел 23 матча во всех турнирах. В «Крыльях Советов» Гапонов отдал результативную передачу в шести играх.

Соглашение между Гапоновым и «Спартаком» истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.