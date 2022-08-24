Пименов не считает Моро важной фигурой для «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Руслан Пименов отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника бело-голубых Николы Моро в «Болонью».

«Болельщики относились к нему 50 на 50. Некоторым он очень нравился, другие относились к нему спокойно. Я отношусь ко второй половине. Я не видел, что Моро — основной полузащитник и важная фигура для «Динамо». «Болонья» — средний клуб серии А», — сказал Пименов «СЭ».

Ранее аренду Моро в «Болонью» подтвердил инсайдер Николо Скира.

Моро выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 2 ассиста в 5 матчах текущего сезона РПЛ.

Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.