Семшов — о системе «весна-осень»: «Предыдущий формат чемпионата нравился больше»
Экс-футболист «Динамо» Игорь Семшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о преимуществах системы «весна-осень»
«Не знаю, как это будет дальше действовать. С другой стороны, не надо было изначально трогать вторую лигу, потому что они больше отдыхают, чем играют. Если в РПЛ это принято, так как есть хорошие стадионы, есть поля с подогревами, то во второй лиге простого поля нет для тренировочного процесса. Поэтому нельзя, думаю, это было затрагивать. Думаю, что сильно ничего не поменялось. Мне раньше нравилось больше по одной простой причине. Большие сборы зимой готовили команду к целому чемпионату. Летом был перерыв, где можно было подготовиться и что-то новое привнести и дальше играть. Сейчас, по большому счету, мы два раза в год готовимся на сборах, играем не так много. Для меня сильно ничего не поменялось, но предыдущий формат чемпионата нравился больше», — сказал Семшов «СЭ»
Ранее, 4 октября, президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что рассматривается возможность перевода второй лиги на систему «весна-осень».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1